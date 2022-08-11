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Происшествия11 августа 2022 10:25

Экс-директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов написал явку с повинной

Ему вменили мошенничество с деньгами из федерального бюджета
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Речь идет о махинациях с 12 миллионами рублей.

Речь идет о махинациях с 12 миллионами рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот четверг, 10 августа, Советский районный суд Казани продлили бывшему директору МУП «Метроэлектротранс» Асфану Галявову меру пресечения на время следствия – запрет на определенные действия. Во время принятия данного решения стало известно, что Галявов написал явку с повинной.

Напомним, в отношении экс-директора МУП «Метроэлектротранс» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Так, Асфана Галявова заподозрили в махинациях с 12 миллионами рублей, которые были выделены из федерального бюджета на переобучение сотрудников ранее возглавляемого им предприятия. ПО версии следствия, деньги были получены, а сами занятия с людьми так и не провел.

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