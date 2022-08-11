В Набережных Челнах на Дне республики-2022 выступит группа Iowa

Праздник состоится 30 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 августа в Набережных Челнах отметят День города и День республики-2022. В честь этого праздника приглашены российская группа Iowa и заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Иркэ.

Концертная программа пройдет на майдане парка Прибрежный. Помимо этого, состоится театральное представление, выступления творческих коллективов. В конце мероприятия ожидается дискотека от известной радиостанции и диджея «МС Морфей», сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

СПРАВКА

Группа IOWA – белорусско-российская группа, состоящая из солистки Екатерины Иванчиковой, гитариста Леонида Терещенко и барабанщика Василия Буланова. Наиболее популярные их песни – «Маршрутка», «Песня простая», «Улыбайся».

Иркэ – Айгуль Миншакирова, многократный лауреат смотра татарской песни «Татар Жыры» - «Татарская песня». Наиболее известные ее хиты – «Бэхетле булыр иден», «Карлыгачта хэбэрем юк» и «Бик эйбэт».

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