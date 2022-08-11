В Набережных Челнах лихач на BMW наехал на дорожный знак и столкнулся с Hyundai, пытаясь скрыться от полиции

В отношении мужчины составлены четыре административных материала. Фото: МВД Татарстана

Вечером 10 августа жители Набережных Челнов сообщили автоинспекторам об автомобиле BMW, за рулем которого может находиться пьяный водитель. Полицейские обнаружили иномарку и потребовали от водителя остановиться, но тот их проигнорировал. Начала погоня, в ходе которой нарушитель наехал на дорожный знак и бордюрный камень, выехал на встречку и столкнулся с Hyundai. К счастью, никто не пострадал.

Лишь после последнего ДТП неадекватного водителя удалось задержать. 36-летний мужчина и правда был пьян. В отношении него составлены административные материалы по статьям “Управление ТС в состоянии опьянения”, “Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги”, “Невыполнение требований об остановке ТС” и “Невыполнение требований об остановке ТС”, сообщает МВД Татарстана.

Автомобиль BMW помещен на стоянку ГБУ БДД.

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