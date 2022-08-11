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Происшествия11 августа 2022 9:27

В результате крупного пожара в татарстанской деревне Нолинка погиб мужчина

Огнем были охвачены два дома общей площадью порядка 142 квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причиной трагедии могла стать неосторожность при курении.

Причиной трагедии могла стать неосторожность при курении.

Фото: МЧС Татарстана

Ночью на четверг, 11 августа, на улице Лесная в деревне Нолинка Альметьевского района загорелись два частных дома, один из которых был жилым. Когда на место прибыли пожарные, оба они были полностью охвачены огнем. Хозяйка сообщила, что внутри нежилого строения может находиться ее 37-летний сын, который спал и не успел вовремя выйти.

Огонь вспыхнул посреди ночи.

Огонь вспыхнул посреди ночи.

Фото: МЧС Татарстана

Пожарные принялись тушить нежилой дом через окно, а после отправились на поиски мужчины. Его тело лежало в спальне под обрушившейся стеной и кровлей.

- Общая площадь пожара составила 142 квадратных метра. Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении, - говорят в МЧС Татарстана.

Тело погибшего было обнаружено под обрушившейся стеной и кровлей.

Тело погибшего было обнаружено под обрушившейся стеной и кровлей.

Фото: МЧС Татарстана

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