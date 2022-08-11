В Марий Эл школьник за рулем иномарки устроил ДТП, в котором погиб его 17-летний приятель

Авария произошла на 233 километре автодороги «Поветлужье» в Юринском районе. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Ночью на 11 августа на 233 километре автодороги «Поветлужье» в Юринском районе автомобиль Hyundai Solaris съехал в кювет и опрокинулся. За рулем иномарки был 15-летний подросток, который, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

В салоне легковушки находились еще двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 17 лет. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. В результате ДТП старший из подростков скончался на месте. Остальные госпитализированы с травмами.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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