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Происшествия11 августа 2022 8:14

Из-за задымления в торговом центре в Нижней Мактаме эвакуированы 49 человек

На объекте произошло короткое замыкание эскалатора
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На место выезжали пожарные, но открытого горения они не обнаружили.

На место выезжали пожарные, но открытого горения они не обнаружили.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 9:27 в четверг, 11 августа, в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Мактама-парк» в поселке городского типа Нижняя Мактама. Прибывшие на место пожарные установили, что на объекте произошло короткое замыкание эскалатора. Открытого горения не было.

К тому моменту на улицу самостоятельно вышли 49 человек: 21 сотрудник и 28 посетителей ТЦ. Никто из них не пострадал.

- Информация уточняется, - говорят в пресс-службе МЧС Татарстана.

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