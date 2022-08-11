Из-за задымления в торговом центре в Нижней Мактаме эвакуированы 49 человек

На место выезжали пожарные, но открытого горения они не обнаружили. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 9:27 в четверг, 11 августа, в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Мактама-парк» в поселке городского типа Нижняя Мактама. Прибывшие на место пожарные установили, что на объекте произошло короткое замыкание эскалатора. Открытого горения не было.

К тому моменту на улицу самостоятельно вышли 49 человек: 21 сотрудник и 28 посетителей ТЦ. Никто из них не пострадал.

- Информация уточняется, - говорят в пресс-службе МЧС Татарстана.

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