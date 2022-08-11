В озере Большое Чуйково в Казани утонул мужчина

Личность погибшего устанавливается. Фото: МЧС Татарстана

Утром в четверг, 11 августа, на озере Большое Чуйково в Ново-Савиновском районе Казани всплыл труп мужчины. Он находился в 30 метрах от берега. В 7:15 спасатели извлекли тело и передали полиции. Личность погибшего и причины произошедшего устанавливаются, сообщает МЧС Татарстана.

Известно, что данный водоем не оборудован для купания.

Напомним, 6 августа похожая трагедия произошла в Кировском районе города. Там мужчина утонул в озере Зеркальное, купаться в котором также запрещено.

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