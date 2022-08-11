Жители Татарстана смогут стать волонтерами глобального молодежного саммита

Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на сайте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане идет набор волонтеров для участия в организации и проведении Казанского глобального молодежного саммита, который пройдет с 27 по 30 августа. Подать заявки можно до 18 числа. После этого из всех желающих будут отобраны 65 человек, сообщает Минмолодежи республики.

Волонтерами могут стать люди в возрасте от 18 до 35 лет, знающие английский язык. Им бесплатно предоставят экипировку и питание. Они будут работать со СМИ, а также станут сопровождающими в зонах питания, прибытия и отъезда, штаба, выставки и сессий.

Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на сайте.

Отметим, что целью Казанского глобального молодежного саммита является объединение молодых людей для их дальнейшего участия в решении глобальных, локальных и региональных проблем.

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