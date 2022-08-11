Десятый «Утренний кофе с Юлианой Петровой»: «Успех - это успеть!»

Фото: Александра Татаркина

Ярким летним днем летняя терраса «Вино и небо» на 3 этаже гостиничного торгово-развлекательного комплекса Корстон принимала гостей десятого «Утреннего кофе с Юлианой Петровой». В уютной атмосфере, предлагающей гостям разнообразные блюда европейской, азиатской и восточной кухни, а также богатую карту бара с большим выбором легкого и крепкого алкоголя, состоялся разговор на актуальную тему для современного бизнеса – маркетинг сегодня и перспективные методы его развития.

Фото: Александра Татаркина

Все знают крылатую фразу, придуманную Мариной Цветаевой: «Успех - это успеть!» - именно так назвала Юлиана это деловое мероприятие, на котором состоялся заинтересованный обмен мнениями и обсуждение эффективных инструментов для развития компаний в современных условиях. Имея 15-летний личный опыт работы в сфере маркетинга Юлиана пригласила к разговору в качестве спикеров специалистов, которые смогли дать экспертную оценку маркетингового рынка и поделиться личными достижениями.

Основатель продюсерского центра Марины Смолягиной (г. Москва), маркетолог и продюсер экспертов, бизнес-тренер Марина Смолягина открыла встречу с темой поиска новых направлений для привлечения клиентов. В своем выступлении Марина представила анализ состояния клиентской базы, текущую ситуацию по социальным сетям, разъяснила варианты увеличения клиентского трафика, выделила наиболее развивающиеся направления в онлайн бизнесе и дала прогноз на тренды ближайшего будущего.

Фото: Александра Татаркина

События последних месяцев показали, что нельзя делать ставку только на одну социальную сеть и ведя бизнес в России необходимо полагаться на российские инструменты и решения – об этом говорила в своем выступлении Евгения Малыгина - журналист, основатель популярных пабликов в социальных сетях. Евгения подчеркнула, что в своей работе сегодня следует особо учитывать возможности социальной сети «ВКонтакте», которая остается на основных позициях в России и позволяет с успехом продвигать себя и свой бизнес.

Особый интерес у гостей вызвало выступление Кирилла Попова, владельца IT-маркетингового агентства YARD (г. Москва). Кирилл – предприниматель, имеющий многолетний опыт работы с такими крупными компаниями как EPL Якутские бриллианты, Calcedonia, DALECO yachting и др. представил свой взгляд на то, как вывести в ТОП свой бизнес быстрее конкурентов. Современные IT-технологии, основанные на онлайн картах, поисковиках и интернет-агрегаторах, помогают, по подсчетам Кирилла, сэкономить до 50% бюджетов заказчиков и увеличить поток клиентов на 25-110% . Кирилл на конкретных примерах показал, как специалисты агентства YARD предлагают усилить позиции компании в продвижении продукта или услуг с помощью геомаркетинга, маркетинговых связок и топ SEO.

Фото: Александра Татаркина

Все выступления вызвали живой интерес и активное обсуждение, эксперты ответили на множество важных вопросов и для всех участников «Утреннего кофе с Юлианой Петровой» сделали инфо-подарки и дали ссылки на актуальную информацию. Приятным и очень полезным подарком оказался розыгрыш от компании YARD – счастливчикам достался аудит IT-инструментов и возможность профессионального создания сайта.

Юбилейный, десятый «Утренний кофе с Юлианой Петровой» без сомнения стал одним из самых интересных и удался на славу! Гости еще долго не расходились, обменивались контактами, обсуждали представленный материал и благодарили Юлиану за организацию такого интересного и полезного мероприятия,

Как всегда, для каждого гостя был подготовлен пакет с подарками от партнеров - компания «S Parfum&Cosmetics» подарила миниатюры ароматов, клиника лазерной медицины «Laser Pro» - сертификаты на процедуру, воду и лимонады пробовали от компании «Вода Сестрица», ОАО «Татспиртпром» угостила пивом, рекламно-полиграфическое сопровождение мероприятия обеспечила компания «АВСКОЛОР».