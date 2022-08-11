За полгода жители Татарстана приобрели рекордные за последние девять лет объемы алкоголя

Рост спроса на крепкие напитки сейчас наблюдается во всех частях республики. Фото: Алексей ФОКИН

За первую половину 2022 года в Татарстане было продано около 2,75 миллиона декалитров алкоголя, что на 6% больше, чем годом ранее. Таких высоких показателей в регионе не было с 2013 года, когда было продано почти 3 миллиона декалитров спиртного, сообщает «Коммерсантъ».

Увеличение спроса на крепкие напитки сейчас наблюдается во всех частях республики. Наиболее сильно он заметен в Пестречинском (+19%), Верхнеуслонском (+17%) и Новошешминском (+16%) районов. Наименьший рост отмечается в Казани (+4%), а также Тюлячинском (+2%) и Мамадышском (+2%) районах.

Специалисты замечают, что россияне стали больше потреблять алкоголь с 2020 года. Причину этого они объясняют социально-экономическим кризисом и пандемией коронавируса.

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