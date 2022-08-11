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Общество11 августа 2022 7:00

За полгода жители Татарстана приобрели рекордные за последние девять лет объемы алкоголя

За шесть месяцев в республике было продано 2,75 миллиона декалитров спиртного
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Рост спроса на крепкие напитки сейчас наблюдается во всех частях республики.

Рост спроса на крепкие напитки сейчас наблюдается во всех частях республики.

Фото: Алексей ФОКИН

За первую половину 2022 года в Татарстане было продано около 2,75 миллиона декалитров алкоголя, что на 6% больше, чем годом ранее. Таких высоких показателей в регионе не было с 2013 года, когда было продано почти 3 миллиона декалитров спиртного, сообщает «Коммерсантъ».

Увеличение спроса на крепкие напитки сейчас наблюдается во всех частях республики. Наиболее сильно он заметен в Пестречинском (+19%), Верхнеуслонском (+17%) и Новошешминском (+16%) районов. Наименьший рост отмечается в Казани (+4%), а также Тюлячинском (+2%) и Мамадышском (+2%) районах.

Специалисты замечают, что россияне стали больше потреблять алкоголь с 2020 года. Причину этого они объясняют социально-экономическим кризисом и пандемией коронавируса.

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