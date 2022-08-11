С начала года с улиц Вахитовского и Приволжского районов Казани убрали 64 брошенных авто

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

С начала 2022 года администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани внесла в реестр 67 брошенных автомобилей. Полгода власти наблюдали за ними и направляли владельцам уведомления о необходимости убрать машины. В итоге 64 легковушки были убраны, в том числе 59 - самими горожанами.

Последние машины эвакуировали в четверг, 11 августа. Их забрали со следующих адресов: улица Брусничная, 15-17, улица Агрономическая,78, улица Назарбаева, 66/2, улица Пугачевская, 45 и улица Абжалилова, 11.

- Машины будут храниться три месяца на специализированной стоянке. Владельцы могут их забрать при наличии документов и при возмещении наших расходов за вывоз и хранение, - говорят в районной администрации.

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