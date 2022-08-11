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Общество11 августа 2022 6:07

Блок безопасности ПАО «КАМАЗ» возглавил Сирень Галиакберов, экс-глава УФСБ РТ по Набережным Челнам

К своим новым обязанностям он приступил 11 августа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответствующий приказ уже подписан.

Соответствующий приказ уже подписан.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместителем гендиректора ПАО «КАМАЗ» по безопасности стал Сирень Галиакберов - бывший руководитель Управления ФСБ Татарстана по Набережным Челнам. К своим новым обязанностям он приступил с четверга, 11 августа. Соответствующий приказ уже подписан, сообщается в telegram-канале завода.

Отметим, что Галиакберов покинул УФСБ Татарстана по городу в июле 2021 года. Тогда говорили, что причина такого его решения - выход на пенсию.

Напомним, ранее сообщалось, что профсоюз «КАМАЗа» возглавил Ильдар Шамилов.

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