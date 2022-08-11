В Набережных Челнах кладовщицу «КАМАЗа» подозревают в краже более 30,5 тысячи литров дизтоплива

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Кладовщицу склада горяче-смазочных материалов ПАО «КАМАЗ» подозревают в краже порядка 30,5 тысячи литров дизтоплива на общую сумму более миллиона рублей. Преступление было выявлено в ходе проверки, поводом для которой стала остановка в октябре 2021 года грузовика сторонней компаний, выезжавшего с территории завода. В машине тогда обнаружили баки с 200 литрами продукта.

- Похищенное топливо в дальнейшем списывалось путем приписки несуществующих рейсов в путевых листах водителей погрузчиков, либо фальсификации путевых листов, - сообщают в пресс-службе предприятия.

По предварительным данным, преступления происходили в течение 10 месяцев.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

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