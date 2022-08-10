Застройщики начали резервировать эскроу-счета в банке «Открытие» для покупателей недвижимости онлайн

Банк «Открытие»

Теперь застройщики могут зарезервировать номер счета эскроу за пять минут и загрузить зарегистрированный договор участия в долевом строительстве в личный кабинет интернет-банка «Открытие-Бизнес Онлайн». Это позволит покупателям недвижимости открывать эскроу-счета в отделении банка в два раза быстрее.

Чтобы зарезервировать счет эскроу для физического лица, застройщик вносит данные о предстоящей сделке в интернет-банк «Открытие-Бизнес Онлайн».

Номер счета резервируется в банковской системе, поэтому покупатель сможет пройти идентификацию в офисе и открыть эскроу-счет значительно быстрее. Таким образом, банк упрощает процедуру открытия счета для покупателей недвижимости, и их взаимодействие с банком становится комфортнее.

Сервис актуален для всех застройщиков — клиентов банка «Открытие»: как кредитующихся, так и тех, кто осуществляет строительство за счет собственных средств.

- Услуга резервирования счетов эскроу в интернет-банке застройщика упрощает взаимодействие физических лиц с банком при покупке недвижимости. Теперь покупатели будут тратить меньше времени на необходимые процедуры в офисе банка, а значит, быстрее смогут стать обладателями квартиры, — отметил вице-президент, начальник управления недвижимости и девелопмента банка «Открытие» Олег Шишкин.

- Резервирование счетов эскроу в интернет-банке стало важным шагом к улучшению сервиса для клиентов нашей компании. «ИНТЕКО» резервирует номер счета всего за несколько минут, при этом покупатели недвижимости тратят значительно меньше времени на открытие счета в офисе банка. Мы видим больше довольных клиентов и рады, что благодаря услуге банка «Открытие» мы можем упростить часть обязательных юридических процедур, — прокомментировал директор по продажам «ИНТЕКО» Павел Лепиш.

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«ИНТЕКО» — один из ведущих российских девелоперов, признанный эксперт отрасли в области комплексного освоения территорий, редевелопмента промзон и урбанистики. Портфель компании насчитывает более 80 реализованных проектов различного класса и назначения общей площадью около 7 млн кв. метров. Построенные компанией объекты были удостоены престижных отраслевых наград и сегодня считаются знаковыми. В 2018 году «ИНТЕКО» перешла под контроль банка непрофильных активов «Траст».

С 8 августа банк «Открытие» запускает новые опции к пакетам услуг «Быстрый рост», «Свой бизнес» и «Большие планы». Это позволит клиентам, находящимся в банке на расчетно-кассовом обслуживании, сэкономить до 50% на комиссиях за межбанковские платежи и переводы на счета физлиц.