Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2022 16:16

В Актанышском районе из реки Белая водолазы достали тело мужчины

Причина его гибели устанавливается
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Утонувшего нашли на глубине трех метров.

Утонувшего нашли на глубине трех метров.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

10 августа около деревни Татарские Ямалы Актанышского района на реке Белая в необорудованном для купания месте утонул мужчина. На место происшествие очевидцы вызвали спасателей.

Прибывшие водолазы смогли найти тело погибшего в 10 метрах от берега и на глубине трех метров. Его доставили на сушу и передали сотрудникам полиции.

- Спасатели нашли тело на глубине три метра и на расстоянии десяти метра от берега. Они достали его и после доставили сотрудникам полиции.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram