В Актанышском районе из реки Белая водолазы достали тело мужчины

Утонувшего нашли на глубине трех метров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

10 августа около деревни Татарские Ямалы Актанышского района на реке Белая в необорудованном для купания месте утонул мужчина. На место происшествие очевидцы вызвали спасателей.

Прибывшие водолазы смогли найти тело погибшего в 10 метрах от берега и на глубине трех метров. Его доставили на сушу и передали сотрудникам полиции.

- Спасатели нашли тело на глубине три метра и на расстоянии десяти метра от берега. Они достали его и после доставили сотрудникам полиции.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram