Единственного выжившего в канализации Нижнекамского района на вертолете доставили в Казань

После приземления пациента увезли в горбольницу №7. Фото: Из материалов пресс-служб

В эту среду, 10 августа, из Нижнекамска в Казань на вертолете санавиации РКБ доставили единственного выжившего после отравления в канализации села Каенлы. Мужчину перевезли в отделение токсикологии горбольницы №7. По данным Минздрава Татарстана, он находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, 9 августа спасатели достали из канализационного колодца четверых мужчин, все они отравились сероводородом и потеряли сознание. На месте происшествия медики «скорой помощи» констатировали смерть двух из них. Остальных доставили в больницу Нижнекамска, где скончался еще один пострадавший.

Поданному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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