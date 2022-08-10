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Экономика10 августа 2022 15:32

Более 820 миллионов рублей получили предприниматели Татарстана в качестве поддержки

Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Льготное микрофинансирование позволяет соискателям получить до 5 миллилонов рублей по льготной ставке на срок не более трех лет.

Льготное микрофинансирование позволяет соискателям получить до 5 миллилонов рублей по льготной ставке на срок не более трех лет.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала 2022 года по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» около 500 бизнесменов Татарстана смогли получить поддержку на сумму более 820 миллионов рублей.

Данный нацпроект помогает развивать бизнес без привлечения собственных средств. В Татарстане его реализует подведомственный Минэкономики республики Фонд поддержки предпринимательства. Речь идет о шести микрофинансовых продуктах, предназначенных, в частности, для социальных предпринимателей, экспортеров, самозанятых, фермеров и производственных предприятий.

- Льготное микрофинансирование позволяет соискателям получить до 5 миллилонов рублей по льготной ставке на срок не более трех лет, - отметили в Минэкономики Татарстана.

В республике бизнесмены и самозанятые могут подать заявку на получение микрозайма онлайн на местном суперсервисе «Мои субсидии» или портале ФАСТТРЕК.РФ.

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