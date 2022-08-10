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Общество10 августа 2022 15:11

В центре Казани полицейские остановили красную Lamborghini и отправили ее на шрафстоянку

На спорткаре отсутствовали госномера
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
У молодого человека, который сидел за рулем дорогой машины, при себе не было водительских прав.

У молодого человека, который сидел за рулем дорогой машины, при себе не было водительских прав.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 августа в самом центе столицы Татарстана – на улице Большая Красная. Внимание сотрудников ГИБДД привлек спорткар Lamborghini. По предварительной информации, полицейские остановили иномарку из-за нарушения ее водителем Правил дорожного движения.

Тут же выяснялось, что на красном спорткаре нет госномеров. Стали проверять дальше, у молодого человека, который сидел за рулем дорогой машины, нет водительских прав, он их был лишен. Как итог, в отношении его составили административный протокол, а иномарку оправили на штрафстоянку.

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