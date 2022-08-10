В Набережных Челнах иномарка попала под трамвай

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 10 августа на пресечении бульвара Камала и проспекта Московский в Набережных Челнах столкнулись трамвай и автомобиль Hyundai Solaris.

От удара иномарку выкинуло на газон. О пострадавших в этой аварии пока официально не сообщается.

По предварительным данным, водитель легковушки собирался повернуть с бульвара на проспект, тогда-то и произошло столкновение с вагоном. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

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