Ильдар Шамилов стал председателем профсоюза ПАО «КАМАЗ»

На данный пост, он был избран путем открытого голосования. Фото: kamaz.ru

В эту среду, 10 августа, на собрании профсоюза ПАО «КАМАЗ» был избран его новый председатель. Им стал Ильдар Шамилов, который до этого момента занимал должность зам гендиректора завода по безопасности.

Отметим, что на данный момент в первичной профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ» состоит 38 417 сотрудников завода.

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