Экс-наставник ЦСКА Гончаренко попал в шорт-лист «Рубина» на случай увольнения Слуцкого

Виктор Гончаренко, придя в ЦСКА в 2016 году, сменил Слуцкого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казанский «Рубин» на случай увольнения главного тренера Леонида Слуцкого составил шорт-лист из четырех кандидатов на замену, сообщил корреспонденту КП-Казань собственный источник близкий к ситуации в клубе.

Так, в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Рубина» попали: бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, покинувший подмосковные «Химки» Сергей Юран, экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко, а также сербский специалист Марко Николич.

Стоит отметить, что прямо сейчас казанский клуб с 5 баллами располагается на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В случае недобора очков в предстоящих играх с краснодарской «Кубанью» и ульяновской «Волгой» Леонид Слуцкий рискует лишиться своего места.

Напомним, Слуцкий тренирует «Рубин» с 2019 года. Контракт 51-летнего специалиста с казанским клубом рассчитан до конца сезоне 2023/2024.

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