В Нижнекамске с 15 августа начнет курсировать прогулочный теплоход

Теплоход будет курсировать по реке ежедневно. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске прогулки по Каме на теплоходе «Кристалл» стартует со следующего понедельника – с 15 августа. Судно, которое рассчитано на 110 пассажиров, будет отчаливать от пристани Красного Ключа. Там же в киоске можно и будет купить на него билет.

- Стоимость взрослого билета составит 350 рублей, детям от 5 до 10 лет -300 рублей, до 5 лет- бесплатно. А для студентов и пенсионеров при предъявлении документов билет обойдется в 300 рублей, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Сама экскурсионная прогулка на теплоходе по Каме будет длится один час. За это время пассажирам расскажут об истории Нижнекамска, его архитектуре и памятниках.

Прогулки будут осуществляться ежедневно с 12.00 до 21.00.

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