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Происшествия10 августа 2022 13:48

СУ СКР по Татарстану: женщина едва не зарезала собутыльника, когда тот не дал ей позвонить

Преступление произошло в одном из домов по улице Индустриальная в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего выясняются.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летняя жительница Казани подозревается в покушении на убийство собутыльника. Преступление произошло 7 августа в квартире женщины на улице Индустриальная.

По версии следствия, обвиняемая выпивала вместе с 45-летним знакомым. В какой-то момент ей потребовалось позвонить, и женщина попросила телефон приятеля. Тот отказал, а в ответ получил четыре удара ножом в грудь и живот. Мужчина выжил и был госпитализирован.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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