Ремонт блока «А» инфекционной больницы в Набережных Челнах завершат к декабрю

В 2023 году капремонт коснется блока «Г». Фото: Управление здравоохранения Набережных Челнов

Стало известно, что ремонт блока «А» инфекционной больницы Набережных Челнов завершится к декабрю. На данный момент рабочие демонтировали внутренние перегородки, пол и двери. Сейчас они занимаются демонтажем внутренних инженерных коммуникаций, заливкой пола и штукатуркой стен.

После будут проведены работы по отделке внутренних проемов и фасадов, водопровода, канализации и системы лифтов, отопления, вентиляции, электричества и кондиционирования объектов, сообщают в Управлении здравоохранения города.

В подвале планируется организовать оперативные склады и архив с историями болезней пациентов.

Отметим, что в 2023 году капремонт коснется блока «Г».

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