Старт AgroCode 2022: главные агротехнологические задачи хакатона – поиск новых терруаров и помощь ветеринарам

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Cтартовал прием заявок на третий онлайн-хакатон AgroCode Hack и студенческий Data science-чемпионат AgroCode Data Science Cup. Финал обоих соревнований состоится 16-18 сентября 2022 года, а призовой фонд составляет 1,4 млн рублей.

AgroCode Hack — третий онлайн agrotech-хакатон, который проводит Россельхозбанк совместно с сообществом AgroCode Hub. ИТ-специалистам предлагается решить одну из 3 технологических задач агроиндустрии. Принять участие в хакатоне могут как команды от трех до пяти человек, так и индивидуальные участники: frontend- и backend-разработчики, Data science-, ML- и Computer vision-специалисты и другие работники сферы ИТ — из любой точки России. Всего по итогам отбора в финал соревнования пройдут 30 команд. Подать заявку на участие можно до 6 сентября 2022 года на сайте RSHB DIGITAL.

Участникам AgroCode Hack за 40 часов предстоит решить одну из трех технологических задач на выбор:

1. Партнер хакатона, ГК «Ростсельмаш», предлагает разработать алгоритм определения границ кузова грузового транспорта для комбайна при сборе урожая. Результатом должна стать программа, которая выдает координаты точки центра верхней грани кузова для тестового пакета данных.

2. В задаче от «Агроинтеллект» участникам необходимо выявить закономерности в заболеваниях коров на фермах и определить самые неэффективные протоколы лечения. Участники должны разработать аналитическую модель и предоставить исходный код.

3. Продуктовая задача от Terroir Concept состоит в разработке сервиса поиска перспективных земель для выращивания винограда в Краснодарском крае. В этом сервисе пользователь должен иметь возможность выбрать одно или несколько существующих виноградных хозяйств, а области территорий с подходящими природными характеристиками будут выделяться на карте Краснодарского края. На меру «близости» выделенных территорий пользователь может влиять выбором допустимого разброса анализируемых природных характеристик.

Чемпионат AgroCode Data Science Cup рассчитан на студентов вузов. Задача участников чемпионата будет состоять в том, чтобы создать новую функцию для B2B агромаркетплейса товаров Своё Фермерство, а именно реализовать в каталоге на сайте поиск запчастей по фотографии. Сейчас Своё Фермерство предоставляет более 30 цифровых сервисов и решений для фермеров: продажа и покупка товаров для модернизации бизнеса, поиск сотрудников, льготное финансирование, юридическая помощь и так далее.

Получить больше информации и зарегистрироваться на чемпионат AgroCode Data Science Cup можно на сайте. Прием заявок открыт до 6 сентября, а решения задач принимаются до 15 сентября.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.