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Общество10 августа 2022 12:39

Мэр Набережных Челнов лично отвезет гуманитарную помощь для солдат, служащих на Донбассе

Наиль Магдеев доставит груз в Ростов-на-Дону, откуда коробки будут отправлены в ДНР
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Об этом решении градоначальника сообщила руководитель его пресс-службы.

Об этом решении градоначальника сообщила руководитель его пресс-службы.

Набережные Челны собрали партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих, которые задействованы в спецоперации на Украине. В Ростов-на-Дону ее лично повезет мэр города Наиль Магедеев. Оттуда груз будет отправлен на Донбасс, сообщает глава пресс-службы градоначальника Римма Мухаметзянова.

- Городом будет оказана шефская помощь военнослужащим Вооруженных Сил нашей страны, которые с достоинством и честью выполняют поставленные перед ними задачи, - написала она в своем telegram-канале.

Магдеев уже выезжает в Ростов-на-Дону.

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