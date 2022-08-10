Жителя Татарстана обвиняют покушении на дачу взятки полицейскому, заставшему его за воровством

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Татарстана, который обвиняется в покушении на мелкое взяточничество. Преступление произошло 22 апреля в Мамадышском районе.

По версии следствия, обвиняемый, работающий дальнобойщиком, вез в Московскую область цистерну с гидравлическим маслом. В какой-то момент он остановился и решил похитить часть грузу – слить в канистру 150 литром масла на сумму более 18 тысяч рублей. За эти делом его застал полицейский.

Утверждается, что в служебном автомобиле злоумышленник предложил правоохранителю решить вопрос без привлечения его к уголовной ответственности. После этих слов мужчина положил в бардачок две тысячи рублей, которые полицейский не взял.

- Причастность к совершению преступления обвиняемый признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В скором времени мужчина предстанет перед судом, - сообщает следственное управление по Татарстану.

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