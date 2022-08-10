В это время отмечается повышенный спрос на поездки к морю. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Из-за повышенного спроса в августе и сентябре будет увеличено количество поездов из Казани в Анапу, Адлер и Кисловодск, а также обратно. Билеты на них уже есть в продаже.

Так, из столицы Татарстана в Анапу можно будет уехать на дополнительном поезде №583 12, 18, 20, 23 и 28 августа, а также 2, 7 и 12 сентября. Вернуться обратно можно будет на дополнительном поезде №584 14, 20, 22, 25 и 30 августа, а также 4, 9 и 14 сентября.

Из Казани в Адлер будет курсировать дополнительный поезд №491. К морю он отправится 20, 22, 24, 26 и 28 сентября, обратно - 22, 24, 28 и 30 сентября.

Казань и Кисловодск, в свою очередь, свяжет дополнительный поезд №587. В сторонку курорта он отправится 25 августа, обратно – 27 августа.

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