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Общество10 августа 2022 12:05

В Казани хотят установить мемориальную доску режиссеру Станиславу Говорухину

Она может появиться на фасаде здания института геологии и нефтегазовых технологий КФУ
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В 1958 году народный артист России окончил геофак КФУ.

В 1958 году народный артист России окончил геофак КФУ.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Казани хотят установить мемориальную доску режиссеру, народному артисту России Станиславу Говорухину. С соответствующей инициативой выступило министерство культуры Татарстана и руководство Казанского федерального университета.

Мемориальную доску планируется установить на фасаде здания института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Ведь именно там с 1953 по 1958 годы учился Говорухин. Режиссер окончил геологический факультет.

В данное время проект проходит антикоррупционную экспертизу.

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