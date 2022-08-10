В Казани хотят установить мемориальную доску режиссеру Станиславу Говорухину

В 1958 году народный артист России окончил геофак КФУ. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Казани хотят установить мемориальную доску режиссеру, народному артисту России Станиславу Говорухину. С соответствующей инициативой выступило министерство культуры Татарстана и руководство Казанского федерального университета.

Мемориальную доску планируется установить на фасаде здания института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Ведь именно там с 1953 по 1958 годы учился Говорухин. Режиссер окончил геологический факультет.

В данное время проект проходит антикоррупционную экспертизу.

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