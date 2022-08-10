Метшин заявил, что в Казани прекратила действовать экологическая бомба замедленного действия

Градоначальник лично посетил созданную в городе линию термомеханической обработки илового осадка. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе прекратила действовать экологическая бомба замедленного действия. Говоря это, он имел иловые поля, которые ежедневно собирали на себе по 250 тонн осадка. Сейчас осадок обрабатывают и превращают в биотопливо, которое местный «Водоканал» уже начал поставлять на цементные заводы России.

- Первая в России линия термомеханической обработки илового осадка – это коммунальная и экологическая революция для Казани, - заявил градоначальник. - Сейчас мы получаем ежедневно 70 тонн биотоплива.

Напомним, строительство линии началось в декабре 2018 года. На работы было выделено 1,7 миллиарда рублей, которые выделил «Водоканал».

Уникальность линии в том, что процесс обработки илового осадка замкнутый, то есть в процессе не происходит выхлопа газа в атмосферу.

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