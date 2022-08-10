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Общество10 августа 2022 11:16

Число ДТП в Марий Эл увеличилось на 55,6%

В связи с этим Юрий Зайцев поручил привести пешеходные переходы в соответствие с новыми стандартами безопасности
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Чаще всего аварии происходят в результате столкновения авто, а также наездов на пешеходов и на препятствия.

Чаще всего аварии происходят в результате столкновения авто, а также наездов на пешеходов и на препятствия.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За первое полугодие 2022 года в Марий Эл произошло 237 ДТП, что на 55,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с этим врио главы республики Юрий Зайцев поручил Минтрансу региона привести пешеходные переходы в соответствие с новыми стандартами безопасности.

Пока же во избежание аварий на дорогах устанавливаются фотовидеофиксации, муляжи, системы световой индикации, устройства искусственного освещения и металлические барьерные ограждения. Кроме того, дорожники обновляют полосы отводов и «зебры».

Глава Минтранса республики Александр Герасименко заявил, что аварии чаще всего происходят в результате столкновения автомобилей, а также наездов на пешеходов и на препятствия.

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