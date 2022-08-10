В Татарстане откроют пять новых предприятий, в том числе по производству модульных зданий

Также в республике запустят завод по созданию готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В среду, 10 августа, в Татарстане состоялись заседания комиссий по рассмотрению заявок на осуществление деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Чистополь». Были рассмотрены пять проектов.

На ТОСЭР «Набережные Челны» решено открыть производство модульных зданий из легких металлических конструкций, производство алюминиевых опор освещения и светодиодов, а также производство труб для нефтегазовой отрасли. Таким образом, там появится более ста новых рабочих мест.

На ТОСЭР «Чистополь», в свою очередь, откроют производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня. Что касается ТОСР «Зеленодольск», то тут комиссия одобрила внесение изменения в ранее заключенное соглашение по проекту «Производство электротехнических шкафов из SMC-пластика и распределительных устройств 0,4 кВ».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram