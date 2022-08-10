В Казани покупатель подрался с продавцом из-за просроченного товара

Выезжали ли на место полицейские, неизвестно. Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях появилась информация о том, что в Казани покупатель подрался с продавцом. Автор сообщения уверяет, что инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Академика Парина. Причиной конфликта стал просроченный товар, говорит очевидец.

Утверждается, что на момент произошедшего покупатель был пьян. Он подошел сначала к одной сотруднице магазина, которая взяла из его рук просроченный товар и ушла. После этого мужчина продолжил ругаться уже с другим работником. С ним же он и подрался.

Выезжали ли на место полицейские, неизвестно.

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