В Татарстане выявили рекордное с середины июня число новых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 4,8%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 76 жителей Татарстана. Выздоровевших накануне не было, а госпитализация потребовалась 56 больным, сообщает в среду, 10 августа, федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

Отметим, что в последний раз такое большое число зараженных в республике выявлялось 18 июня.

С начала пандемии коронавирус был диагностирован 154 452 татарстанцам, 150 525 из которых выздоровели, а 1 997 – скончались. На данный момент коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 4,8%.

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