В Татарстане участились случаи наездов на диких животных

Очередной случай произошел 9 августа, животное погибло. Фото: ojm.tatarstan.ru

В республике водители стаи чаще сбивать на дорогах диких животных. Так, очередной такой случай произошел 9 августа в Высокогорском районе. Там на автодороге Казань-Малмыж водитель автомобиля Hyundai наехал на кабана. Животное от полученных ран скончалось, а машина получила незначительные повреждения.

Всего же с начала 2022 год в Татарстане насмерть сбили 59 лосей и 13 кабанов.

- Просьба к автомобилистам соблюдать скоростной режим, а также быть предельно внимательными и осторожными, - обращается к водителям Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram