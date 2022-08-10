В Казани из-за чемпионата по триатлону изменят схему движения автобусов

Изменения также коснутся и вечерних рейсов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту субботу, 13 августа, в Казани из-за чемпионата России по триатлону, а также акции «ночной велофест», не только перекроют ряд улиц, но и поменяют схему движения автобусов №№22, 28, 30, 43,54, 89 и 90, а №28а выйдет на линию только в 11.00.

Итак, с 6.30 до 11.00 автобусы маршрута №43, двигаясь от центра города, пройдут по ул.Вишневского – ул.Н.Ершова – Сибирскому тракту – ул.Халитова – проспекту Х.Ямашева – ул.Ф.Амирхана и далее по прежней схем движения.

В свою очередь №54 из центра будетт ехать по ул.Татарстан – ул.Г.Тукая – ул.Б.Шахиди – ул.Ташаяк – площади Тысячелетия – Кремлевской дамбе – ул.Декабристов – ул.Чистопольскй – ул.Ф.Амирхана и далее по маршруту.

В это же время из маршрутов автобусов №№22, 30, 89, 90 в направлении к улице Ершова исключат остановку «ул.Лейтенанта Шмидта».

Кроме того, с 21.30 до 22.40 автобусы №№22, 28 и 89 будут следовать по ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Право-Булачной – площади Тысячелетия и далее по прежним маршрутам.

Также автобусы №№22, 28а, 89 в обратном направлении проследуют через площадь Тысячелетия – ул.Лево-Булачную – ул.Пушкина, сообщает комитете по транспорту Казани.

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