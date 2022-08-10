Казань начала поставлять на цементные заводы России иловый осадок из канализации

Столица Татарстана стала одним из первых городов в стране, который отказался от дальнейшего использования иловых полей. Фото: kzn.ru

МУП «Водоканал» Казани получил на завод по термомеханической обработке илового осадка сертификат «Биотопливо твердое» и запустил линию на проектную мощность. Благодаря чему столица Татарстана стала поставлять переработанный иловый осадок из канализации на цементные предприятия России. Его превращают в гранулы, которые и используются потом в качестве биотоплива.

- Это коммунальная, экологическая революция. Это первый подобный завод в стране. Мы получаем 70 тонн биотоплива, - заявил 10 августа вовремя пресс-тура по предприятию мэр Казани Ильсур Метшин.

До этого после очистки канализационных вод иловый осадок вывозили на поля в черте города. Местный жители постоянно страдали от неприятного запаха, который шел оттуда. Сейчас все это не только перерабатывается, но и приносит пользу.

Отметим, что проектная мощность линии завода равна 100 тоннам гранул в сутки. Сушка ила на нем занимает всего 40 минут.

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