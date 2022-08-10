Открытие Авто»: за I полугодие салонов «чайна-марок» стало почти в полтора раза больше, чем российских

Банк «Открытие»

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных «АвтоБизнесРевю» проанализировали, как изменились размеры сетей китайских брендов в I полугодии в 2022-м. Простаивающие без новых машин шоу-румы европейских и японских брендов оказались «лакомыми кусками» для бизнеса ведущих «чайна-марок», которые хорошо пользуются ситуацией. Чего нельзя сказать о дистрибьюторах Lada, GAZ и UAZ. Общее число салонов из Поднебесной в нашей стране уже почти в полтора раза превысило количество дилерских центров российских марок.

Когда от прежних объемов бизнеса в части продаж новых автомобилей осталась пятая часть, ожидать какого-либо роста количества салонов было бы опрометчиво. Тем удивительнее, что за I полугодие 2022 на нашем рынке оказалось сразу пять китайских марок, количество шоу-румов которых в России существенно выросло.

Наилучшим образом удалось воспользоваться ситуацией на рынке дистрибьютору Exeed и Chery. У первой марки на официальном сайте появилось 26 новых шоу-румов, а общее количество торговых точек по итогам полугодия возросло до 63. У второй прибавилось 22 шоу-рума, а сеть увеличилась до 149 салонов.

Пока с момента массового «паломничества» авторитейлеров к «китайцам» прошло всего несколько месяцев, можно было бы предположить, что «чайна-сети» в период бурного роста могли бы похвастать завидной стабильностью. Но это не так. По крайней мере, в случае с Chery было закрыто 14 шоу-румов. И конкуренция в этой сети уже приводит к большому недовольству дилеров. Только в Москве у марки по итогам шести месяцев оказалось 23 салона. Некоторые предприятия открываются практически по соседству, с явным расчетом на то, что выживать будут только сильнейшие. Дилеры Exeed на этом фоне оказались пока заметено устойчивее: за шесть месяцев было закрыто четыре шоу-рума. В основном это те авторитейлеры, которые не смогли инвестировать в отдельные шоу-румы, надеялись продолжать торговлю из выделенных зон в дилерских центрах Chery. Импортер этого больше не разрешает.

Франшизу FAW по-прежнему получить проще. Дистрибьютор, как и раньше, разрешает размещать марку вместе с другими брендами. Похоже, что именно поэтому бренду удалось обзавестись за полугодие шоу-румами по 23-м новым адресам. Закрылось при этом три, обеспечив марке лидерство по общему приросту точек (+20 за год). При этом общее число салонов у FAW все еще не очень велико - 86. К тому же средние ежемесячные продажи на один дилерский центр здесь плачевны – меньше, чем по две машины на салон.

У ведущей по продажам среди «китайцев» марки Haval рост дилерской сети за минувшие полгода был не столь значительным. Было открыто восемь новых салонов, а общий масштаб сети вырос до 117 точек. Зато и закрытий здесь в отличие от Chery практически не наблюдалось. Судя по официальному сайту, работу прекратило лишь два предприятия – в Казани и Перми.

Замкнула тройку лидеров по размерам китайских сетей Geely. Дистрибьютор этой компании последние месяцы действовал лишь немногим менее активно, чем импортер Chery. У Geely появилось 18 шоу-румов, а их общее число в сети превысило сотню. Причем со стабильностью партнеров здесь тоже все неплохо. За исключением прекращения работы одного из салонов в Санкт-Петербурге, закрытий не было.

Другие чайна-бренды – Changan (85 салонов), JAC (58), DFM (42), Foton (38) и GAC (18) - всё I полугодие поставляли своим дилерам машины в крайне малых количествах, большого числа желающих получить франшизу этих марок не было.

Источник: «АвтоБизнесРевю»

Активно расширять сети было бы выгодно и российским маркам. Однако этот процесс происходил довольно вяло. Так, Lada сохранила прежнее число салонов – 299. У марки появилось четыре шоу-рума, столько же было закрыто. Дилерства лишались, как правило, те авторитейлеры, которые не смогли инвестировать в реконструкции автосалонов по новым стандартам бренда. Сеть Горьковского автозавода закрыла полугодие со 124 шоу-румами и осталась достаточно нестабильной. На пять открытий пришлось семь закрытий. И, наконец, ульяновские вседорожники могут официально продавать из 113 дилерских центров. У марки появилось три шоу-рума, один закрылся. В результате количество шоу-румов российских брендов достигло 536 точек, на 227 салонов меньше, чем у «китайцев».

Всего по итогам полугодия в России сохраняли франшизы 3 249 шоу-румов легковых и LCV (до 3,5 тонн) автомобилей. Это на 374 шоу-рума, или на 10,3% меньше, чем в январе 2022 года. Процесс активного уменьшения российской дилерской сети только набирает обороты. Оставшиеся без машин салоны многих именитых брендов, включая не только массовые, но также премиальные и люкс-бренды, успевают порой перепрофилироваться под китайские марки всего за две-три недели.

Во второй половине текущего года этот процесс продолжается. «Китайцы», которые традиционно привлекали тем, что не требуют за «входной билет» в бизнес больших денег, сейчас интересны для дилеров еще и за счет того, что могут сохранять поставки машин. Однако количество салонов марок из Поднебесной в нашей стране уже сейчас почти более чем в полтора раза больше, чем российских. Общие продажи и реализация на каждый «чайна-салон» при этом оставляют желать много лучшего. Стабильности китайских сетей в целом наш рынок по-прежнему не увидит: наряду с большим числом открытий, будет множиться и число не выдержавших конкуренции салонов.

СПРАВКА

«Открытие Авто» - блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).