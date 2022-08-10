В Казани поймали угонщика иномарки, которую сдавали в аренду

Задержанный уже чистосердечно признался в совершении преступления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Казани обратилась сотрудница сервиса по предоставлению автомобилей в аренду. Она рассказала, что ночью на улице Химиков неизвестный угнал припаркованный «Хендай», который принадлежит компании. Было установлено, что похищенная иномарка не была оборудована сигнализацией.

Полицейские приступили к поиску угонщика. Вскоре он был найден. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина не стал отпираться и сразу во всем сознался. Саму же угнанную машину также нашли и изъяли.

- В отношении задержанного мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в УМВД Казани.

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