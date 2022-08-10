Стартовали авиарейсы из Казани в Египет

Полетную программ у по данному направлению осуществляет российская авиакомпания. Фото: Алина НИЗАМОВА

В августе стартовали авиарейсы из Казани в Хургаду (Египет). Самолеты будут вылетать через каждые 10-11 дней в утренние часы. При этом в зависимости от даты время будет варьироваться. Время в пути составит пять с половиной часов.

- Полетная программа российского авиаперевозчика спланирована на весь оставшийся период летней навигации, - сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Там также отметили, что пассажиров из столицы Татарстана в Египет будут доставлять на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330, рассчитанных на 378 посадочных мест.

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