Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 8:00

В Татарстане на 10 августа объявили штормовое предупреждение

В отдельных районах республики ожидаются ливни и град
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
При этом температура воздуха днем будет в пределах от +27 до +32 градусов.

При этом температура воздуха днем будет в пределах от +27 до +32 градусов.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

10 августа во второй половине дня – с 14.00 до 22.00, в республике, в том числе и в Казани, местами ожидаются сильный ветер до 20 м/с, локально до 24 м/с, грозы, а в отдельных районах ливни и град.

- В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, - сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Также, согласно его прогнозу, в эту среду температура воздуха днем будет в пределах от +27 до +32 градусов. При этом дожди, грозы и град могут пройти еще и в четверг, 11 августа, но тогда температура воздуха уже немного снизится – днем максимум +28 градусов.

Отметим, что в Татарстане также до 20 августа объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (4 класс) и чрезвычайной пожарной опасности лесов в отдельных районах (5 класс). В связи с этим в республике ввели запрет на их посещение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram