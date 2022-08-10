В Татарстане на 10 августа объявили штормовое предупреждение

При этом температура воздуха днем будет в пределах от +27 до +32 градусов. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

10 августа во второй половине дня – с 14.00 до 22.00, в республике, в том числе и в Казани, местами ожидаются сильный ветер до 20 м/с, локально до 24 м/с, грозы, а в отдельных районах ливни и град.

- В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, - сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Также, согласно его прогнозу, в эту среду температура воздуха днем будет в пределах от +27 до +32 градусов. При этом дожди, грозы и град могут пройти еще и в четверг, 11 августа, но тогда температура воздуха уже немного снизится – днем максимум +28 градусов.

Отметим, что в Татарстане также до 20 августа объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (4 класс) и чрезвычайной пожарной опасности лесов в отдельных районах (5 класс). В связи с этим в республике ввели запрет на их посещение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram