ВТБ в Татарстане нарастил выдачу ипотеки на 20%

За второй летний месяц ВТБ выдал свыше 700 жилищных кредитов на 3 млрд рублей, что более чем на 20% превышает показатель июня по числу сделок, и на 17% — по объему.

Наиболее существенный прирост продаж в июле наблюдался по стандартным программам банка, в рамках которых клиенты приобретают, в основном, вторичное жилье. На фоне продолжающегося снижения ставок по собственным ипотечным программам банка доля вторичного жилья в объеме продаж увеличивается – за июль она скорректировалась сразу на 10 п.п. и приблизилась к уровню 50%.

По итогам семи месяцев работы ВТБ в Татарстане вошел в топ-5 субъектов России по выдаче ипотеки, оформив 5,5 тысяч жилищных кредитов на 21 млрд рублей. Чаще всего покупатели приобретали квартиры в новостройках, при этом основная доля от всех сделок - порядка 60% - прошла по программам господдержки.

В январе-июле наибольшим интересом у ипотечных заемщиков ВТБ в Татарстане пользовались квартиры в новостройках, которые преимущественно приобретались на условиях госсубсидирования, их доля в общем объеме выданных кредитов по итогам семи месяцев года составила 60%.

«Семейной ипотекой» воспользовались свыше 1600 клиентов, объем сделок приблизился к 7,5 млрд рублей. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За это время банк в Татарстане провел сделок на 300 млн рублей. Таким образом, большинство клиентов уже смогли снизить свою платежную нагрузку почти вдвое. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.

- Снижение ставок позволяет вернуть условия по ипотеке на уровень начала года. Мы видим, что темпы роста первичного и вторичного рынка постепенно выравниваются. Оживление продаж вторичной недвижимости напрямую влияет на весь рынок купли-продажи жилья. Последняя корректировка ставок привела к увеличению объема сделок по ипотеке ВТБ в Татарстане сразу более чем на треть. Также в июле наметился значительный рост выдач по программе рефинансирования, доля которой выросла до 13%, – прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.