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Происшествия10 августа 2022 7:39

Житель Йошкар-Олы убил приятеля из-за сигареты, тело нашли в туалете

Мужчина приговорен к восьми годам колонии строго режима
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В ходе конфликта злоумышленник ударил жертву ножом в шею.

В ходе конфликта злоумышленник ударил жертву ножом в шею.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

54-летнего жителя Йошкар-Олы признали виновным в убийстве 49-летнего приятеля, которое произошло 8 апреля в одном из общежитий города.

- Убийца приговорен к восьми годам колонии строгого режима, - сообщает следственный комитет Марий Эл.

Суд установил, что мужчины пришли в гости к знакомому, а когда тот уснул, поругались из-за того, что младший из них попросил у старшего сигарету.

Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой злоумышленник ударил 49-летнего потерпевшего ножом в шею. От полученных травм последний скончался. Его тело позднее было обнаружено в туалете общежития.

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