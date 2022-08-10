Фото: пресс-служба главы Татарстана

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов наградил главу Тетюшского района Рамиса Сафиуллина орденом «Дуслык». Основаниями для этого послужили его заслуги в укреплении межрегионального сотрудничества и значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте республики.

Отметим, что Рамис Сафиуллин возглавляет Тетюшский район почти восемь лет – с октября 2014 года. С 2003 года он был руководителем ООО «Агрофирма «Колос», а до того долгое время работал в Ульяновске сельхозтехником, главным инженером, а затем заместителем директора молочного завода.

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