Жительница Казани оставила троих детей в машине, несмотря на 30-градусную жару

Инцидент произошел у торгового центра на проспекте Ямашева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне на парковке у торгового центра на проспекте Ямашева в Казани был замечен автомобиль, в котором плакали трое маленьких детей. Взрослых в салоне не было. Малыши были оставлены одни в закрытой легковушке, несмотря на 30-градусную жару на улице.

По словам очевидцев, старшая девочка сказала им, что внутри очень жарко, но она не может позвонить маме. К счастью, спустя 15 минут родительница сама вернулась к детям. Ее очень удивило возмущение собравшихся, сообщает telegram-канал «Region116».

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