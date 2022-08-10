В результате ДТП с фурой под Казанью один человек погиб, двое – пострадали

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: МВД Татарстана

Утром в среду, 10 августа, на 829 километре автодороги Москва-Уфа, под Казанью, столкнулись «Газель» и грузовик DAF. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречку, где и оказался под колесами фуры. От полученных травм он скончался на месте, сообщает МВД Татарстана.

Фото: МВД Татарстана

Пассажир «Газели» и водитель грузовика получили различные травмы. Их госпитализировали.

Подробности смертельного ДТП устанавливаются. На месте работают автоинспекторы.

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