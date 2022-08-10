Утром 13 августа в Казани перекроют движение по мосту Миллениум и ряду центральных улиц

Ограничения для автомобилей будут действовать с 6:30 до 11:00. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В субботу, 13 августа, в Казани будет ограничено движение транспорта по мосту Миллениум и ряду центральных улиц. Причина этого – проведение в городе чемпионата России по триатлону среди слепых и всероссийских соревнований по триатлону среди юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет.

Так, с 6:30 до 11:00 будут перекрыты: улица Вишневского (от улицы Достоевского по направлению к мосту Миллениум), мост Миллениум (от улицы Вишевского по направлению к улице Фатыха Амирхана), улица Фатыха Амирхана (от моста Миллениум до улицы Фатыха Амирхана, 1г), съезд с улицы Вишневского на улицу Подлужная и выезд с улицы Подлужная на мост Миллениум.

- Движение по мосту Миллениум от улицы Фатыха Амирхана по направлению к улице Вишневского будет осуществляться в обычном режиме, - говорят в местном Исполкоме.

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