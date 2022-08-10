В Йошкар-Оле 63-летний водитель погиб, врезавшись в дерево

Пассажир легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около шести часов утра во вторник, 9 августа, у дома №114 по улице Карла Маркса в Йошкар-Оле «ВАЗ-2123» наехал на бордюр, после чего врезался в дерево. По предварительным данным, 63-летний водитель легковушки не справился с управлением, когда поворачивал налево.

В результате ДТП водитель погиб на месте. Его 29-летний пассажир получил серьезные травмы, выжил и был госпитализирован.

- Ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, - замечают в Госавтоинспекции Марий Эл.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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