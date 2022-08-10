Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 6:02

Наиль Магдеев поздравил жителей Набережных Челнов с Днем города

Он заметил, что, благодаря людям, у молодого автограда есть богатая история и светлое будущее
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Праздник в городе отмечается 10 августа. Фото: nadchelny.ru

Праздник в городе отмечается 10 августа. Фото: nadchelny.ru

В среду, 10 августа, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил местных жителей с Днем города. В своем обращении к горожанам он отметил, что, несмотря на молодость, татарстанский автоград имеет богатую историю. Благодаря людям, у него также есть славное настоящее и полное надежд будущее.

- Мы любим свой город <...> Мы строим новые дома, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, возводим высокотехнологичные заводы, регулярно выполняем капитальный ремонт домов, школ и детсадов, - заметил градоначальник.

По словам Магдеева все вышеперечисленное должно послужить гарантом будущих успехов Набережных Челнов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram