Наиль Магдеев поздравил жителей Набережных Челнов с Днем города

Праздник в городе отмечается 10 августа. Фото: nadchelny.ru

В среду, 10 августа, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил местных жителей с Днем города. В своем обращении к горожанам он отметил, что, несмотря на молодость, татарстанский автоград имеет богатую историю. Благодаря людям, у него также есть славное настоящее и полное надежд будущее.

- Мы любим свой город <...> Мы строим новые дома, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, возводим высокотехнологичные заводы, регулярно выполняем капитальный ремонт домов, школ и детсадов, - заметил градоначальник.

По словам Магдеева все вышеперечисленное должно послужить гарантом будущих успехов Набережных Челнов.

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