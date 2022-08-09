В Казани с 13 по 14 августа пройдет фестиваль сладостей

Попробовать сладости можно будет с 11.00 до 23.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этих выходных – 13 и 14 августа, в Казани на Кремлевской набережной пройдет фестиваль сладостей. Свои десерты на дегустацию представят 10 производителей.

В частности, их меню будет состоять из таких сладостей, как гонконгские вафли, сливочные и фруктовые ириски, восточные и арабские десерты, шоколадная колбаса, сырные трюфели и даже «Дыхание дракона».

- Кроме угощений, гостей фестиваля ждет знакомство с интересными фактами о сладостях, кулинарные мастер-классы, игры, анимация, аквагрим, танцы и песни, - сообщает пресс-служба Кремлевской набережной.

В субботу и воскресенье фестиваль будет проходить с 11.00 до 23.00, вход свободный.

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